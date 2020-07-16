Системный администратор хорошие знания в - интернет, лок.сетях, Windows.
Специализация более 10 лет системный администратор и все что связано с ПК и их работой хорошие знания в областях - интернет и локальные сети; ОС Windows XP, Vista, 7; наладка и оптимизация ОС и ПО, лечение от вирусов и другой не чести.
Технические статьи на тему Windows 7 и присутствие на технических форумах (наполнение их информацией):
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=16691 - Статьи под ником "Бэлиан"
http://forum.oszone.net/forum-95.html - под ником Valeant
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Системное администрирование
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