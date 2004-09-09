Valeev_Damir

Логотипы, визитки

Только качественно и в срок - создание узнаваемых логотипов, обработка фотографии и создание визиток/флаеров.

Здравствуйте! Меня зовут Дамир и я готов выполнить ваш заказ прямо сейчас!

Я знаю что такое ответственность и исполнительность благодаря этому вы можете ждать от меня:

-Качественный результат.

-Оперативность и доброжелательность в общении.

-Я ответственный, проактивный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, честный.

Срок исполнения от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

телеграм - https://t.me/slim_slow

почта - [email protected]