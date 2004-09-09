Valeev_Damir

Логотипы, визитки
Только качественно и в срок - создание узнаваемых логотипов, обработка фотографии и создание визиток/флаеров.
Здравствуйте! Меня зовут Дамир и я готов выполнить ваш заказ прямо сейчас!
Я знаю что такое ответственность и исполнительность благодаря этому вы можете ждать от меня:
-Качественный результат.
-Оперативность и доброжелательность в общении.
-Я ответственный, проактивный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, честный.
Срок исполнения от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы.
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телеграм - https://t.me/slim_slow
почта - [email protected]
Я против войны в Украине!