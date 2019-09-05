Valen_ElSharm

Администратор брачного агентства нового поколения ElSharm

Мы дорожим своей репутацией честного и стабильного агентства и всегда выполняем взятые на себя обязательства.

Мы активно расширяемся и нам нужны толковые переводчики. По состоянию на август 2019 количество сотрудников нашей компании превысило 1000 человек.

Именно мы идем в авангарде индустрии, именно мы разрабатываем и внедряем перспективные технологии и процессы, пробуем новые модели.

Быть лучшими — это не просто приятная привилегия, это большая ответственность. Ответственность перед нашими клиентками, ответственность за нашу работу, за соответствие лучшим стандартам качества.

И все-таки, чем мы отличаемся от других?

1. Абсолютно открытый рабочий фреймворк. Ты работаешь в команде, а не один на один со своим руководителем. В любой момент времени ты можешь написать любому сотруднику компании или посмотреть свой заработок и убедиться в его достоверности. Ты видишь активность и результаты своих коллег. Мы за открытый бизнес, нам нечего скрывать от своих сотрудников!

2. Мы считаем, что люди 21го века должны работать когда удобно и где удобно. Наше мнение разделяет и целый ряд всем известных корпораций таких как Apple, Dell, Amazon и другие. А в организации эффективной дистанционной работы нам помогает виртуальный офис Slack, который мы проинтегрировали с рядом сервисов и настроили под наши задачи. В итоге у нас получилась целая экосистема, выводящая корпоративные взаимодействия на качественно новый уровень!

3. Мы предложим тебе на выбор действительно классные анкеты. Благодаря самой продвинутой скаут-системе в индустрии мы можем себе это позволить. Ежемесячно к нам обращаются не менее 700 девушек, желающих сотрудничать с нами. Однако, наш отбор проходят лишь некоторые из них. Кому мы не можем предложить сотрудничество — передаем в другие аг-ва.

4. Наверняка ты уже наслышан о лучшем боте для primedate, который является эксклюзивной разработкой ElSharm и не продается другим компаниям ни за какие деньги? Так вот, у нас в наличии самый крутой IT-департамент, который обеспечивает нас топовыми инструментами для работы. Замечу, что весь софт абсолютно бесплатен для наших сотрудников! За пользование лучшим ботом, Slack-экосистемой, CRM-системой и прочим с тебя не возьмут ни цента!

5. Мы платим зарплату раньше всех и без каких-либо задержек. На наш взгляд в индустрии сложилась ненормальная ситуация, когда переводчики вынуждены ждать 1−2 месяца, чтобы получить свои честно заработанные деньги. Мы эту ситуацию не понимаем и не принимаем. Все наши сотрудники получают з/п с 9 по 14 числа текущего месяца за предыдущий.