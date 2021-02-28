Valenarerait

Ищете фрилансера? Готова выполнять задания по внесению иформации

Многие спрашивают: кто покажет мне благо?

Благо, которое я могу явить :

- В бизнес каталогах информацию о Вашей фирме (публикуюсоздаю бизнес аккаунт, оставляю отзыв, публикую обявление, делаю описание деятельности).

Делаю вручную за 1000 грн для 100 позиций.

Вношу в бизнес каталоги информацию о фирме автоматически по 600 грн за 100 позиций.

- Подаю обьявления на разные доски, вручную на протяжении 4 дней сднлаю по 300 грн за 20 штук. Могу делать автоматические публикации за 700 грн 100 штук (приблизительно сутки).

- Занимаюсь автоматической рассылкой по договоренности.

- Делаю постинг.

- Создаю тексты, информацию.