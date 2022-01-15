Valentin_007

Выполню Вам качественный видеомонтаж. На первый Ваш заказ скидка 10 %. Пишите!!!

Делаю Видеомонтаж и графическое оформление высокой сложности (хорошее портфолио)

✔️ Реклама, клипы, мероприятия, промо

✔️ Видеопрезентации

✔️ Информационные ролики: Образцы, производства, сюжетная, портретная

✔️ Создаю контент для соц. сетей: Youtube, Instagram, Tik-tok, Reils

✔️ Монтаж обучающих видео (курсы, уроки)

✔️ Пост-обработка роликов эффекты, звук, анимация, изготовление титров

✔️ Динамичный клиповый монтаж

✔️ Изготовление видео заставок

✅ Монтирую в быстрые соки (1-2 дня)

✅ Опыт работы более 2-х лет

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