Valentin_007

Выполню Вам качественный видеомонтаж. На первый Ваш заказ скидка 10 %. Пишите!!!
Делаю Видеомонтаж и графическое оформление высокой сложности (хорошее портфолио)
✔️ Реклама, клипы, мероприятия, промо
✔️ Видеопрезентации
✔️ Информационные ролики: Образцы, производства, сюжетная, портретная
✔️ Создаю контент для соц. сетей: Youtube, Instagram, Tik-tok, Reils
✔️ Монтаж обучающих видео (курсы, уроки)
✔️ Пост-обработка роликов эффекты, звук, анимация, изготовление титров
✔️ Динамичный клиповый монтаж
✔️ Изготовление видео заставок
✅ Монтирую в быстрые соки (1-2 дня)
✅ Опыт работы более 2-х лет
Сделавшим первый заказ на видео скидка 10 %. Пишите!!!