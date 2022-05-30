Valentin_Ko

Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, визитки и др.) Код качественный чистый и валидный. Люблю брать интересные задачи. Ссылка на CV: https://valentinbrest.github.io/cv/
После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".
Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Sass | Scss
- JQuery | JS
- Grid
- FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
- БЭМ
- Git
- Сборщик Gulp
- Реализация Pixel Perfect (PP)
- Валидация по W3C
В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу.
❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
❸ Довожу работу до конца.
📞 Контактные данные:
Внимание! Участились случаи мошенничества с использованием моего имени и никнейма. Будьте внимательны и осторожны. Прежде чем вносить оплату, обязательно свяжитесь со мной любым способом, указанным ниже:
- Telegram: @valentin_konung,
- E-mail: [email protected],
- Личные сообщения на Weblancer: Написать сообщение.
Принимаю оплату:
- Переводом на карту БНБ-банка
- На критокошелек
Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия
🤝 Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.
2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем.
3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку.
4. Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.
5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть.
6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки.
7. Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).
8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
Если вы хотите предложить несколько проектов, то под каждый из них производим те же действия.
Онлайн с 8:00 по МНСК.
Выходные дни: Нет.
Пишите, буду рад сотрудничеству! 😎
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Цитата:* сноска условий бесплатного внесения правок:
- При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ.
- Если это не "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты.
- Если код не редактировался третьими лицами.