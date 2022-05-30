Valentin_Ko

Грамотная верстка (Pixel Perfect, W3C), разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!

Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, визитки и др.) Код качественный чистый и валидный. Люблю брать интересные задачи. Ссылка на CV: https://valentinbrest.github.io/cv/

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".

 Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Sass | Scss

JQuery | JS

Grid

FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)

БЭМ

Git

Сборщик Gulp

Реализация Pixel Perfect (PP)

Валидация по W3C

 В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу.

❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

❸ Довожу работу до конца.

📞 Контактные данные:

Внимание! Участились случаи мошенничества с использованием моего имени и никнейма. Будьте внимательны и осторожны. Прежде чем вносить оплату, обязательно свяжитесь со мной любым способом, указанным ниже:

 Принимаю оплату:

Переводом на карту БНБ-банка

На критокошелек

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия 

🤝 Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы.

2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем.

3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку.

4. Выполнение работы - периодически выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации.

5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть.

6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки.

7. Передача файлов проекта (макетов, ссылок, архив с исходниками и т.д.).

8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

Если вы хотите предложить несколько проектов, то под каждый из них производим те же действия.

Онлайн с 8:00 по МНСК.

Выходные дни: Нет.

Пишите, буду рад сотрудничеству! 😎

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Цитата:* сноска условий бесплатного внесения правок:

При условии, что это не дополнительный функционал, не указанный в ТЗ.

Если это не "вспомнившиеся" заказчиком глобальные моменты.

Если код не редактировался третьими лицами.

В таком случае обсуждается оплата за дополнительную работу.