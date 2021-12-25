Valentina-Savina

Ораторское Искусство, Сценическая речь, Риторика, Актерское мастерство, Техника речи, Публичные выступления, Продвижение на канале Ютуб от А до Я.
Я Валентина Савина, тренер по предметам:
- Ораторское Искусство,
- Сценическая речь,
- Риторика,
- Актерское мастерство,
- Техника речи,
- Публичные выступления,
- Продвижение на канале Ютуб от А до Я,
- Успешные Коммуникации,
- ДВИ творческий конкурс.
- Подготовка к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ГИА и любым экзаменам жизни через выработку уверенности в себе, четкую красивую речь, широкий словарный запас, стрессоустойчивость, умение прекрасно коммуницировать в любой сфере жизни и достойно выходить из конфликтных ситуаций.
- Для школьников и студентов: повышение успеваемости по всем дисциплинам без необходимости заниматься с каждой дисциплиной в отдельности. Достаточно развить Коммуникативные Навыки, выработать стрессоустойчивость и уверенность в себе.
Опыт работы тренером более 15 лет.Создание и проведение оффлайн тренингов по моей авторской методике. Ребята имели прекрасные результаты после тренингов. Они начинали выступать сами публично, удваивали доходы бизнеса, увеличивали заработки… Последний год работаю тренером/репетитором онлайн. Имею множество положительных отзывов, а мои студенты имеют прекрасные результаты.
Образование:Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого, специальность - актриса театра, кино и телевидения, 1987г.
Актерский факультет North East Scotland college, Великобритания.
Опыт работы:Кроме тренерской работы, руководила театром-студией, работала ведущей программ на УТ-1, работа на радио, представляла интересы юридических и физических лиц в судах всех инстанций как юрист.
Я мечтала быть преподавателемеще будучи студенткой Театрального ВУЗа, так как я чувствовала, что больше всего мне нравится обучать людей. Но в мою жизнь внесла коррективы перестройка и развал СССР. Некоторое время я работала на первом Национальном канале, в театре, на радио. Затем моей «сценической площадкой» стали суды Украины. Я закончила юридический университет и представляла интересы юридических и физических лиц в судах всех инстанций около 15 лет.
После этого я вернулась к своей мечте обучать людей. Я начала работу тренером по Ораторскому искусству, Технике речи, Коммуникативным навыкам, Актерскому Мастерству.
Мои выпускники имели прекрасные результаты.Я увидела, что имею особый дар мотивировать молодых людей, вселять в них веру и вдохновлять. В сочетании с обучением это дает прекрасные результаты.
Имею большой и неоценимый жизненный и профессиональный опыт.Я воспитала прекрасного сына и у меня замечательный внук.
Я смогу найти подход в обучении к каждому человеку, независимо от возраста.Хорошо понимаю страхи и комплексы детей, подростков, взрослых людей… Поскольку я сама прошла через эти страхи. Когда я пошла в школу, то я совершенно не говорила и не отвечала на уроках. В ответ на вопросы учителя я только мычала… Меня условно перевели во второй класс, в табеле были все «двойки», кроме физкультуры. При этом, уже тогда, будучи ребенком с огромным количеством комплексов и страхов в моем маленьком теле, я мечтала стать актрисой! Я прошла большой и сложный путь саморазвития и духовного роста, прежде чем я осуществила свою мечту. И однажды я вышла на сцену!
Я проходила свой путь развития и освобождения от цепей страхов сама.Порой это было очень болезненно. А у ваших детей или у вас, буду я. Я проведу вас по пути очищения души и тела безболезненно. На уроках наполненных радостью, светом, самопознанием, счастьем вы будете расцветать с каждым днем и радовать себя и окружающих. Это будет лучший тренинг в вашей жизни. Я это знаю, потому что мне так сказали многие мои ученики и я видела это сама.
Я тренер с Божьей искрой.И это не моя заслуга. Это Божественный дар нашего Творца и великой природы. Я наслаждаюсь безгранично тем, что я делаю. Я счастлива, что теперь я не занимаюсь классическим бизнесом или юриспруденцией. Я преуспела там, но это не то, что делало меня истинно счастливой.