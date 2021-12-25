Valentina-Savina

Ораторское Искусство, Сценическая речь, Риторика, Актерское мастерство, Техника речи, Публичные выступления, Продвижение на канале Ютуб от А до Я.

Я Валентина Савина, тренер по предметам:

Ораторское Искусство,

Сценическая речь,

Риторика,

Актерское мастерство,

Техника речи,

Публичные выступления,

Продвижение на канале Ютуб от А до Я,

Успешные Коммуникации,

ДВИ творческий конкурс.

Подготовка к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ГИА и любым экзаменам жизни через выработку уверенности в себе, четкую красивую речь, широкий словарный запас, стрессоустойчивость, умение прекрасно коммуницировать в любой сфере жизни и достойно выходить из конфликтных ситуаций.

через выработку уверенности в себе, четкую красивую речь, широкий словарный запас, стрессоустойчивость, умение прекрасно коммуницировать в любой сфере жизни и достойно выходить из конфликтных ситуаций. Для школьников и студентов: повышение успеваемости по всем дисциплинам без необходимости заниматься с каждой дисциплиной в отдельности. Достаточно развить Коммуникативные Навыки, выработать стрессоустойчивость и уверенность в себе.

Опыт работы тренером более 15 лет.

Создание и проведение оффлайн тренингов по моей авторской методике. Ребята имели прекрасные результаты после тренингов. Они начинали выступать сами публично, удваивали доходы бизнеса, увеличивали заработки… Последний год работаю тренером/репетитором онлайн. Имею множество положительных отзывов, а мои студенты имеют прекрасные результаты.

Образование:

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого, специальность - актриса театра, кино и телевидения, 1987г.

Актерский факультет North East Scotland college, Великобритания.

Опыт работы:

Кроме тренерской работы, руководила театром-студией, работала ведущей программ на УТ-1, работа на радио, представляла интересы юридических и физических лиц в судах всех инстанций как юрист.

Я мечтала быть преподавателем

еще будучи студенткой Театрального ВУЗа, так как я чувствовала, что больше всего мне нравится обучать людей. Но в мою жизнь внесла коррективы перестройка и развал СССР. Некоторое время я работала на первом Национальном канале, в театре, на радио. Затем моей «сценической площадкой» стали суды Украины. Я закончила юридический университет и представляла интересы юридических и физических лиц в судах всех инстанций около 15 лет.

После этого я вернулась к своей мечте обучать людей. Я начала работу тренером по Ораторскому искусству, Технике речи, Коммуникативным навыкам, Актерскому Мастерству.

Мои выпускники имели прекрасные результаты.

Я увидела, что имею особый дар мотивировать молодых людей, вселять в них веру и вдохновлять. В сочетании с обучением это дает прекрасные результаты.

Имею большой и неоценимый жизненный и профессиональный опыт.

Я воспитала прекрасного сына и у меня замечательный внук.

Я смогу найти подход в обучении к каждому человеку, независимо от возраста.

Хорошо понимаю страхи и комплексы детей, подростков, взрослых людей… Поскольку я сама прошла через эти страхи. Когда я пошла в школу, то я совершенно не говорила и не отвечала на уроках. В ответ на вопросы учителя я только мычала… Меня условно перевели во второй класс, в табеле были все «двойки», кроме физкультуры. При этом, уже тогда, будучи ребенком с огромным количеством комплексов и страхов в моем маленьком теле, я мечтала стать актрисой! Я прошла большой и сложный путь саморазвития и духовного роста, прежде чем я осуществила свою мечту. И однажды я вышла на сцену!

Я проходила свой путь развития и освобождения от цепей страхов сама.

Порой это было очень болезненно. А у ваших детей или у вас, буду я. Я проведу вас по пути очищения души и тела безболезненно. На уроках наполненных радостью, светом, самопознанием, счастьем вы будете расцветать с каждым днем и радовать себя и окружающих. Это будет лучший тренинг в вашей жизни. Я это знаю, потому что мне так сказали многие мои ученики и я видела это сама.

Я тренер с Божьей искрой.

И это не моя заслуга. Это Божественный дар нашего Творца и великой природы. Я наслаждаюсь безгранично тем, что я делаю. Я счастлива, что теперь я не занимаюсь классическим бизнесом или юриспруденцией. Я преуспела там, но это не то, что делало меня истинно счастливой.

Если это ребенок начальных классов (7 — 12 лет),

то художественное декламирование станет хорошим стартом и большой мотивацией для ребенка. Я смогу влюбить его в литературу, в поэзию, чтение книг. Это прекрасный шанс для ребенка иметь в школе опыт публичных выступлений, отвечая на уроках. Красиво декламируя поэмы классиков литературы он начнет чувствовать себя более уверенным, избавится от комплексов и страхов, выработает четкую, яркую и красивую речь.

Если это подросток (12 — 18 лет),

то в период становления для него особенно важно чувствовать себя лидером, быть интересным для сверстников и всех окружающих. А самое важное, он подготовит себя к выпускным экзаменам в школе и вступительным экзаменам в университет или колледж. Ученик будет уверенно отвечать на экзаменах, легко находить нужные слова в самых сложных ситуациях. Очень часто наши дети проваливают экзамены или получают заниженную оценку именно по причине излишнего волнения, страха и неуверенности в себе. Публичные выступления — это прекрасный тренинг по преодолению страхов и неуверенности. Как говорит пословица «Победи себя и ты станешь непобедим!». Именно себя человек побеждает, выступая публично, произнося красивую речь в момент, когда он держит контакт глазами со всем залом.

Если вы уже взрослый человек 18+,

то Навык Публичных Выступлений в сочетании с Навыком Коммуникаций поможет наилучшим образом реализоваться в учебе в университете/колледже, работе или бизнесе. Очень часто необходимо уметь правильно коммуницировать с коллегами и начальником, иногда постоять за себя, или наилучшим образом представить себя на собеседовании при приеме на работу, или быть прекрасным продавцом, умеющим найти подход к каждому клиенту. Все эти вопросы просто решаются выработкой в себе необходимых навыков.

А если же вы мечтаете о карьере журналиста, ведущего

(на радио, телевидении и т. д.), актера, певца или о другой творческой профессии, то навык Ораторского искусства, Сценической речи, Сценического движения будет просто незаменим.