ValentinaB7

Валентина Малиева ValentinaB7

 
37 летИзраиль/Беэр-Шева
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Buchara20
Антон 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
2 балла
6 лет назад
3d рендеринг (визуализация) фотографий
Хочу того, не зная чего! - эта фраза как никогда лучше подходит для этого клиента, который постоянно требовал "сочную" картинку от чёрно-серого рендера. -Контраст подкрутить или убавить яркость? -Нет. Сделай сочную продаваемую картинку! -Каким образом? Референсы сочности не передают. -Не знаю, ты же взялся, меньше вопросов, делай, мы платим! Сложное общение сложилось у меня с этим клиентом, который часто переходил на личности, что очень непрофессионально с обеих сторон. В данном случае - со стороны заказчика. Принципы работы любого фрилансера: оговаривание заказа, уточнение сроков, точное выяснение деталей заказа, последовательное согласование работы с заказчиком по мере выполнения заказа. Данные правила я привык применять во время выполнения любых работ, во избежание недопонимания с заказчиком и получения наиболее качественного результата. Исходя из этого даю оценку работы с данным заказчиком: 1) Сбор данных для выполнения работы. Заказчик предоставляет диаметрально-противоположные референсы той работе, что должна быть выполнена. Другими словами, необходимо создать материал кожи на примере металла. То же касается и других аспектов заказа. При этом эталоном выступает личное мнение заказчика, которое не было сформировано и применено к конкретной работе. Тезис "сделай стиральную машину на примере слона, но что бы было похоже на качели" подходит сюда как нельзя лучше. 2) Сроки выполнения. Процесс уточнения сроков является нормальной практикой, за исключением случаев игнорирования заказчиком поэтапных отчетов о работе. Я, как исполнитель, обязан предоставлять на согласование процесс выполнения работы, но и заказчик так же обязан своевременно проверять работу, во избежание ошибок. К сожалению, я столкнулся с ситуацией игнорирования на протяжении нескольких дней, а затем претензией за несоблюдение сроков. 3) Точное выяснение деталей заказа. Вы сделали модель, готовитесь к отрисовке материалов и промежуточным рендерам. Разумеется модель необходимо согласовать с заказчиком, во избежание ошибок и лишней работы как следствие. Модель согласована, ошибки НЕ обнаружены. Приступаете к визуализации. Появляются ошибки в модели, которые до этого замечены не были. Как итог, согласование ни к чему не привело. Далее недовольство со стороны заказчика на вашу невнимательность (конечно, клиент всегда прав, но не в этом случае). Как вывод: пустая трата времени на попытки уточнения деталей и степени правильности выполнения заказа. Невнимательность заказчика, в данном случае является таким же непрофессиональным качеством как и невнимательность исполнителя. Общий вывод таков: заказчик некомпетентен, не профессионален и не осведомлен в простейших организационных вопросах. На попытки разобраться в работе и уточнить неясные моменты реагирует негативно и агрессивно, угрожая неоплатой заказа и написанием негативного отзыва о клиенте. Я не сторонник решения конфликтов таким методом. Я считаю что лучше разобраться в вопросе, уточнить неясности и решить проблему, а не поливать друг друга г***ом. Но, данный заказчик, к сожалению придерживается иных принципов работы, лично мне непонятных. Работать с этим клиентом можно, если вас устраивает, когда тебя тыкают носом в то что "тебе платят и ты должен" угадывать чужие мысли, чтобы по итогу вы лишились нервов и пожалели о том, что вообще откликнулись на заказ.
Цель - Сделать 3D модель с готовых фотографий. Качество работы: Не придерживался пропорций предмета. Речь идет о больших отклонениях в размерах отдельных частей предмета. В конечном результате, не хватает некоторых элементов. Соблюдение сроков: В сроки не уложился, вместо двух дней, делал неделю. Выходит на связь ночью, возможно из-за этого сдвинулись сроки.. Коммуникация: На протяжении всей коммуникации возникало чувство, будто мне делают одолжение. Диалог велся в неадекватно-грубой форме. В ответ на наш честный отзыв, грозился, выражаясь языком исполнителя "Облить нас го**ом". В итоге: Мы отказались продолжать взаимодействие и коммуникацию с исполнителем, не смотря на уплаченную половину суммы.
Ответный отзыв
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка 3х фотографий
Валентина отличный заказчик. Коммуникация на высоте, а это самой главное! Рекомендую и буду рад сотрудничать еще:)
Работа выполнена быстро и качественно. Было приятно сотрудничать. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Дизайн упаковки
Очень приятно было снова поработать с Валентиной. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Валентина - очень вежливая, ответственная и приятная в общении. Практически всегда на связи, что не мало важно. С таким заказчиком действительно очень приятно работать. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Второй раз заказывали дизайн упаковки у Анны. В этот раз полностью положились на ее вкус.. И не пожалели . Все устроило с первого раза, даже ничего переделывать не нужно было.. Очень приятный нежный дизайн. Заказ надо было выполнить срочно. Анна все сделала очень быстро.. Очень рекомендую
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Дизайн упаковки
Валентина- замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятна в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую Валентину как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам! С уважением, Анна
Работа выполнена качественно и в срок. Анна очень быстро и четко понимает задание. Большое спасибо за проделанную вами работу. Мы остались довольны. Рекомендую
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