ValentinaB7

Хочу того, не зная чего! - эта фраза как никогда лучше подходит для этого клиента, который постоянно требовал "сочную" картинку от чёрно-серого рендера. -Контраст подкрутить или убавить яркость? -Нет. Сделай сочную продаваемую картинку! -Каким образом? Референсы сочности не передают. -Не знаю, ты же взялся, меньше вопросов, делай, мы платим! Сложное общение сложилось у меня с этим клиентом, который часто переходил на личности, что очень непрофессионально с обеих сторон. В данном случае - со стороны заказчика. Принципы работы любого фрилансера: оговаривание заказа, уточнение сроков, точное выяснение деталей заказа, последовательное согласование работы с заказчиком по мере выполнения заказа. Данные правила я привык применять во время выполнения любых работ, во избежание недопонимания с заказчиком и получения наиболее качественного результата. Исходя из этого даю оценку работы с данным заказчиком: 1) Сбор данных для выполнения работы. Заказчик предоставляет диаметрально-противоположные референсы той работе, что должна быть выполнена. Другими словами, необходимо создать материал кожи на примере металла. То же касается и других аспектов заказа. При этом эталоном выступает личное мнение заказчика, которое не было сформировано и применено к конкретной работе. Тезис "сделай стиральную машину на примере слона, но что бы было похоже на качели" подходит сюда как нельзя лучше. 2) Сроки выполнения. Процесс уточнения сроков является нормальной практикой, за исключением случаев игнорирования заказчиком поэтапных отчетов о работе. Я, как исполнитель, обязан предоставлять на согласование процесс выполнения работы, но и заказчик так же обязан своевременно проверять работу, во избежание ошибок. К сожалению, я столкнулся с ситуацией игнорирования на протяжении нескольких дней, а затем претензией за несоблюдение сроков. 3) Точное выяснение деталей заказа. Вы сделали модель, готовитесь к отрисовке материалов и промежуточным рендерам. Разумеется модель необходимо согласовать с заказчиком, во избежание ошибок и лишней работы как следствие. Модель согласована, ошибки НЕ обнаружены. Приступаете к визуализации. Появляются ошибки в модели, которые до этого замечены не были. Как итог, согласование ни к чему не привело. Далее недовольство со стороны заказчика на вашу невнимательность (конечно, клиент всегда прав, но не в этом случае). Как вывод: пустая трата времени на попытки уточнения деталей и степени правильности выполнения заказа. Невнимательность заказчика, в данном случае является таким же непрофессиональным качеством как и невнимательность исполнителя. Общий вывод таков: заказчик некомпетентен, не профессионален и не осведомлен в простейших организационных вопросах. На попытки разобраться в работе и уточнить неясные моменты реагирует негативно и агрессивно, угрожая неоплатой заказа и написанием негативного отзыва о клиенте. Я не сторонник решения конфликтов таким методом. Я считаю что лучше разобраться в вопросе, уточнить неясности и решить проблему, а не поливать друг друга г***ом. Но, данный заказчик, к сожалению придерживается иных принципов работы, лично мне непонятных. Работать с этим клиентом можно, если вас устраивает, когда тебя тыкают носом в то что "тебе платят и ты должен" угадывать чужие мысли, чтобы по итогу вы лишились нервов и пожалели о том, что вообще откликнулись на заказ.