Valentina_G

Московская обл., пгт. Монино, ул. Дементьева, д. 1 кв. 22

Тел: дом. (8-496) 259-00-71, моб. 8(926)188-12-16 e-mail: [email protected]

Гаршина Валентина Сергеевна (22 года)

Опыт работы

2009г. Создание проектов по благоустройству и озеленению муниципальных учреждений (школа в г. Щёлково), частных территорий, ландшафтных объектов населённых мест (бульвар). Проектирование и реализация проекта озеленения и благоустройства жилого двора в п. Монино.

2010г. Создание и реализация проекта по озеленению культурно-исторической зон (стела «Скорбящей матери» в пгт. Монино). Проектирование и высадка клумб в г. Обухово.

С 2008 года тепличные работы в совхозных и частных теплицах (посадка, пикировка, уход за растениями, подкормка, борьба с вредителями).

07.2009- 03.2010 офис-менеджер компании «Элита»

03.2010-07.2010 тепличные работы в частных теплицах (посадка, пикировка, уход за растениями, подкормка, борьба с вредителями, реализация растений и сопутствующих товаров)

08.2010- 12.2010 – продавец-консультант в КФХ Мусатов Е.В. (крестьянско-фермерское хозяйство)

01.2011-05.2011 – руководитель тепличного хозяйства в КФХ Мусатов Е.В. (выращивание однолетних, овощных культур, многолетников и роз, реализация, организация рабочего процесса)

01.2011 – по настоящее время - частный озеленитель, садовник (создание проекта озеленения, контроль реализация проекта, уход за посадками)

08.2011-10.2011 – рабочий зеленого хозяйства - озеленитель ООО «Флос»

10.2011 – 09.2012 – специалист отдела документов соответствия в ЗАО Научно-производственная Корпорация «НК Лтд».

Образование

2005-2009 гг. – Московский колледж градостроительства и предпринимательства.

- факультет «садово-парковое и ландшафтное строительство»

- диплом с отличием

2009-2014 гг. – Московский государственный университет леса

- факультет «садово-парковое и ландшафтное строительство»

- заочное отделение, сокращённая форма бучения

2010г Прохождение базового курса флористики в школе цветочного искусства «Флориссима».

Прочее

- хобби: рукоделие, музыка, чтение, спорт, растения.

- ключевые навыки: организация групповых работ, успешное контактирование с заказчиками и др. лицами. Обладаю такими качествами характера, как выносливость, активность, работоспособность, ответственность, аккуратность. Обладаю высокими организаторскими способностями. В течении жизни многого достигла в спорте (как в командных видах, так и индивидуальных), вела частную предпринимательскую деятельность (рукоделие разных видов).