Valentina_Lu4ina

Валентина Лучина Valentina_Lu4ina

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Фотограф, Дизайнер, Визажист

# Фотограф, Дизайнер, Визажист [ Изменить ]

Фотоателье "Формула счастливых воспоминаний", 1-10 сотрудников, Фото, август 2008 — сейчас

Мы только начинаем жить. Выездные фотосессии. Создание фотокниг. Свадебная фотография, Деловой портрет. Каталожная фотосъёмка. Детская фотография. Фото домашних животных

# Ведущий продавец - дизайнер [ Изменить ]

М-Фото, Торговля, июнь — сентябрь 2008

# Старший продавец, дизайнер [ Изменить ]

ТСМ Сивма, 501-1000 сотрудников, Торговля, июнь 2005 — май 2008

# офис-менеджер [ Изменить ]

СК Наста, 1001-5000 сотрудников, Страхование, ноябрь 2003 — март 2004

Обеспечение жизнедеятельности офиса. Приём и распределение корреспонденции. Приём посетителей.

# Продавец - консультант [ Изменить ]

ООО "Боника", 51-200 сотрудников, Торговля, январь — ноябрь 2003

Консультирование по ассортименту предлагаемого товара.

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