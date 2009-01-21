Валентина Лучина Valentina_Lu4inaValentina_Lu4ina
# Фотограф, Дизайнер, Визажист [ Изменить ]
Фотоателье "Формула счастливых воспоминаний", 1-10 сотрудников, Фото, август 2008 — сейчас
Мы только начинаем жить. Выездные фотосессии. Создание фотокниг. Свадебная фотография, Деловой портрет. Каталожная фотосъёмка. Детская фотография. Фото домашних животных
# Ведущий продавец - дизайнер [ Изменить ]
М-Фото, Торговля, июнь — сентябрь 2008
# Старший продавец, дизайнер [ Изменить ]
ТСМ Сивма, 501-1000 сотрудников, Торговля, июнь 2005 — май 2008
# офис-менеджер [ Изменить ]
СК Наста, 1001-5000 сотрудников, Страхование, ноябрь 2003 — март 2004
Обеспечение жизнедеятельности офиса. Приём и распределение корреспонденции. Приём посетителей.
# Продавец - консультант [ Изменить ]
ООО "Боника", 51-200 сотрудников, Торговля, январь — ноябрь 2003
Консультирование по ассортименту предлагаемого товара.
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