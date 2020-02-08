Valentina_Snop

Нет ничего невозможного, возможно всё, что можно себе вообразить

Приветствую всех!

Меня зовут Валентина, я веб-дизайнер.

Я качественно создаю визуальное оформление вашего бизнеса в интернете. Четко осознаю, что прототипирование и дизайн — первичный и основополагающий этап в вашем проекте, и от дизайна многое зависит. Поэтому я тщательно и ответственно подхожу к своей работе. Ваш успех мне очень важен, поэтому поддерживаю ваш проект до финальной стадии.

На связи с 09:00 до 19:00 ежедневно.

Задачи, которые я решаю:

веб-сайты (Landing page, сайт-визитка, интернет-магазин, корпоративные или новостные сайты, блог) с адаптивным дизайном;

оформление социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram);

баннеры;

визитки;

фирменный стиль.

По итогу, вы получите исходники, которые будут полностью подготовлены к работе верстальщика. Предпочитаю работать в Photoshop, но также владею программой Figma.

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Активно интересуюсь современными тенденциями в веб-дизайне, постоянно самоусовершенствую свои навыки и очень люблю узнавать что-то новое.

Если у вас есть интересный проект, обращайтесь ко мне и ваша идея будет воплощенна в лучшем виде!

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Для связи со мной вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом:

Viber, whatsapp +380989065345

Telegram https://t.me/valiasnop_webdesigner

Instagram @snop.valentina