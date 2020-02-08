Valentina_Snop

Валентина Valentina_SnopValentina_Snop
Приветствую всех!
Меня зовут Валентина, я веб-дизайнер.
Я качественно создаю визуальное оформление вашего бизнеса в интернете. Четко осознаю, что прототипирование и дизайн — первичный и основополагающий этап в вашем проекте, и от дизайна многое зависит. Поэтому я тщательно и ответственно подхожу к своей работе. Ваш успех мне очень важен, поэтому поддерживаю ваш проект до финальной стадии.
На связи с 09:00 до 19:00 ежедневно.
Задачи, которые я решаю:
- веб-сайты (Landing page, сайт-визитка, интернет-магазин, корпоративные или новостные сайты, блог) с адаптивным дизайном;
- оформление социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram);
- баннеры;
- визитки;
- фирменный стиль.
____________________________________________________________________
Активно интересуюсь современными тенденциями в веб-дизайне, постоянно самоусовершенствую свои навыки и очень люблю узнавать что-то новое.
Если у вас есть интересный проект, обращайтесь ко мне и ваша идея будет воплощенна в лучшем виде!
____________________________________________________________________
Для связи со мной вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом:
Viber, whatsapp +380989065345
Telegram https://t.me/valiasnop_webdesigner
Instagram @snop.valentina