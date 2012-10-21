Valentynateremta

В 2010 году закончила ЖГУ им. И. Франка, факультет филологии английского языка. На протяжении года работала преподавателем английского языка в Ворсовской средней школе г. Малина Житомирской обл.. С 2009 года работаю репетитором английского и русского языка , а также подрабатываю постоянными переводами (с польского на русский, украинский, английский; с русского на украинский , английский; с английского на русский, украинский).

Около полу года работала гидом для групп иностранцев на территории Польши. Осуществляла переводы для Qurka Design. Здесь же и была устным переводчиком на протяжении 3 месяцев. В данный момент преподаю английский и русский в польском университете иностранных языков.

Увлекаюсь чтением книг на английском.

Жду с нетерпением заявок на сотрудничество, буду очень рада помочь))))