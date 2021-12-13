Работаю качественно и в срок - вёрстка сайтов. Технологии которыми владею досконально: HTML5, CSS3, БЭМ, адаптивность, Flexbox.
Почему вам следует выбрать меня :
- Гарантия на вёрстку. В течении недели после выполнения заказа я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки (если такие будут).
- Нервы. Если вы упустили какие-то мелочи в макете они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без дополнительных затрат.
- Деньги. Ставлю адекватную цену
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram:valera_gvoz
Прошлое место работы:
Работал в офисе 2 года, но потом понял, что хочу больше свободы.