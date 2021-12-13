ValeraGvo

Валерий Гвоздков ValeraGvo

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю качественно и в срок - вёрстка сайтов. Технологии которыми владею досконально: HTML5, CSS3, БЭМ, адаптивность, Flexbox.

Почему вам следует выбрать меня :

  • Гарантия на вёрстку. В течении недели после выполнения заказа я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки (если такие будут).
  • Нервы. Если вы упустили какие-то мелочи в макете они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без дополнительных затрат.
  • Деньги. Ставлю адекватную цену
Мне важно чтобы клиент остался доволен!

Связь:

Прошлое место работы:

Работал в офисе 2 года, но потом понял, что хочу больше свободы.