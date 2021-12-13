Работаю качественно и в срок - вёрстка сайтов. Технологии которыми владею досконально: HTML5, CSS3, БЭМ, адаптивность, Flexbox.

Почему вам следует выбрать меня :

Гарантия на вёрстку. В течении недели после выполнения заказа я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки (если такие будут).

Нервы. Если вы упустили какие-то мелочи в макете они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без дополнительных затрат.

Деньги. Ставлю адекватную цену

Мне важно чтобы клиент остался доволен!

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Прошлое место работы:

Работал в офисе 2 года, но потом понял, что хочу больше свободы.