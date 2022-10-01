Valerafreelanc

Перевод текстов

Всім добрий день мене звуть Валера, я фрелансер. Займаюсь обробка аудіо в текст, переклад текстів, друк текстів з фотографій з PDF файлів, перетворення файлів у різні формати, Реферати, Дипломи, Курсові. Багато часу приділяю самоосвіті. Прагну до професійного зростання; прагнення поставленої мети; завжди доводжу справу до кінця. Всю роботу виконую

у строк; виконую та здаю завдання у строк; ніколи не запізнююся із виконанням

поставленого завдання. Сумлінно ставлюся до своєї роботи;