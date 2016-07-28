ValeriVolkova

Работать, работать и еще раз работать...Переводы (английский), рерайтинг
Обязательна, организована, ответственна.
Творческий подход к работе. Выполнение работы ВСЕГДА в оговоренные сроки.
Знание английского языка, более 10-летний опыт переводческой работы, преимущественно юридической переписки, решений Европейского Суда по Правам Человека и пр.
Огромный опыт преподавательской работы.
Большое количество увлечений:
любой вид рукоделия - вязание, вышивание, плетение и др., чтение, рыбалка...
Хорошо владею русским языком.
Буду рада сотрудничеству, спасибо.
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