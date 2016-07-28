ValeriVolkova

Работать, работать и еще раз работать...Переводы (английский), рерайтинг

Обязательна, организована, ответственна.

Творческий подход к работе. Выполнение работы ВСЕГДА в оговоренные сроки.

Знание английского языка, более 10-летний опыт переводческой работы, преимущественно юридической переписки, решений Европейского Суда по Правам Человека и пр.

Огромный опыт преподавательской работы.

Большое количество увлечений:

любой вид рукоделия - вязание, вышивание, плетение и др., чтение, рыбалка...

Хорошо владею русским языком.

Буду рада сотрудничеству, спасибо.