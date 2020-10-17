Valeri_mamicheva

Преподаватель Английского языка

Обширная частная практика. Онлайн и Очные Сессии.

Имею многолетний опыт работы педагогом английского языка как в формате индивидуальных занятий, так и в крупнейших учреждениях/корпорациях Украины. Имею большое количесто пройденных международных сертификаций и курсов как педагог английского языка.Провожу онлайн и очные тренинги по корпоративному, разговорному и медицинскому английскому языку. Тренинги индивидуального и группового формата.

Тренинги по Английскому языку проводятся сертифицированным Кэмбриджским педагогом Валерией Сташенко в формате онлайн, или в кабинете педагога в центре Киева, или на территории учреждения клиента. Преподаю разговорный и деловой английский язык, прорабатываем также грамматику и расширяем словарный запас. В обязательном порядке проводится первичное тестирование на определение языкового уровня студента и слабые места в знании языка. Один индивидуальный тренинг/лекция длится час. Групповой - полтора часа. Количество людей в группе - 2-5. Все материалы - учебники, книги, журналы - предоставляются педагогом и являются от ведущих мировых издательств.

Провожу также авторские онлайн марафоны и интенсивы по английскому языку.