Valeria19988

Я изучаю китайский язык уже 6 лет ,1.5 из них я провела в Китае. Всегда готова работать и рада сотрудничеству.

Здравствуйте, меня зовут Валерия. Закончила обучение в-УрГПУ по направлению Международные отношения. -Также отучилась пол года ,в китайском университете ,, 吉林外国语大学(Jilin International Studies University)в городе Чань Чунь. -И год в " 哈尔滨理工大学(HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)" в городе Харбин. -На данный момент обучаюсь в магистратуре по направлению востоковедение и африканистика. Помогу с переводом как с русского на китайский, так и с китайского на русский.Надеюсь на плодотворное сотрудничество)