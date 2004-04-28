Обо мне

Меня зовут Валерия, я графический дизайнер уже более года. Я решила попробовать себя в этой сфере совершенно спонтанно, находясь в декрете. Дизайн меня очень увлёк, с каждым разом мои работы улучшались, заказчики оставались довольными и я поняла, что дизайн— моя тема! Чувство вкуса и стиля мне давали результат и маленькие победы. Могу с уверенностью сказать, что это то дело, в котором я хочу и буду развиваться дальше, чтобы стать топовым дизайнером страны, брать большие проекты и детально их прорабатывать. Я до жути перфекционист во всем, делаю качественно и на совесть. Буду рада сотрудничеству!