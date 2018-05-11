Valeria7773

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Руководитель самой первой!! на тендерном рынке компании, организовывающей и сопровождающей в торгах по всей России (компания "Юнитрейд" united-trade.ru). Учу не просто как участвовать в тендерах, а как выигрывать =) Совместно с популярными дизайнерами и артистами занимаюсь организацией, проведением праздников, юбилеев и корпоративов. Совладелица маркетингового агенства Лидогенерации (приведу клиентов в любой бизнес с гарантией результата!)