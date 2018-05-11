Valeria7773

Валерия Valeria7773

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Увеличу Вашу прибыль минимум в два раза! Результат гарантирую!

Руководитель самой первой!! на тендерном рынке компании, организовывающей и сопровождающей в торгах по всей России (компания "Юнитрейд" united-trade.ru). Учу не просто как участвовать в тендерах, а как выигрывать =) Совместно с популярными дизайнерами и артистами занимаюсь организацией, проведением праздников, юбилеев и корпоративов. Совладелица маркетингового агенства Лидогенерации (приведу клиентов в любой бизнес с гарантией результата!)

  • Создать воронку бота на платформе Bothelp

    Нужно создать лендинг в ВК, затем настройку рассылки в месенджерах.  Затем скопировать настройки для ФБ и Инстаграмма. Бот простой. Только с опытом. Только пост оплата или безопасная сделка!

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать сайт

    Нужно скопировать сайт в конструктор "Тильда" для дальнейшего редактирования. Только постоплата, только с опытом, положительными отзывами (не менее 5). За подробностями в лс, предлагайте свои цены и сроки. Не нужно предлагать сделать любой другой ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Холодные звонки

    $1000

    Холодные продажи. Ниша - тендеры под ключ по всей РФ. Опыт в данной нише и продажах обязателен. Базу предоставлю, при необходимости.

    Продажи и лиды7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад