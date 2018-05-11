Valeria7773

Нужно создать лендинг в ВК, затем настройку рассылки в месенджерах. Затем скопировать настройки для ФБ и Инстаграмма. Бот простой. Только с опытом. Только пост оплата или безопасная сделка!
Руководитель самой первой!! на тендерном рынке компании, организовывающей и сопровождающей в торгах по всей России (компания "Юнитрейд" united-trade.ru). Учу не просто как участвовать в тендерах, а как выигрывать =) Совместно с популярными дизайнерами и артистами занимаюсь организацией, проведением праздников, юбилеев и корпоративов. Совладелица маркетингового агенства Лидогенерации (приведу клиентов в любой бизнес с гарантией результата!)
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать сайт в конструктор "Тильда" для дальнейшего редактирования. Только постоплата, только с опытом, положительными отзывами (не менее 5). За подробностями в лс, предлагайте свои цены и сроки. Не нужно предлагать сделать любой другой ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Холодные продажи. Ниша - тендеры под ключ по всей РФ. Опыт в данной нише и продажах обязателен. Базу предоставлю, при необходимости.Продажи и лиды7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад