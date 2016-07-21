ValeriaAverina

Валерия ValeriaAverina

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Контактные данные:

Город: Санкт-Петербург

Возраст: 23 года

почта: [email protected]  

Вконтакте: https://vk.com/valeria_averina22

Skype: lerslers11

          

Опыт работы:

2014-2016 гг. - Сеть галерей чая, кофе и сладостей “Кантата”, заместитель администратора.

2013-2014 гг. - Сеть галерей чая, кофе и сладостей “Кантата”, продавец-консультант.

2012 г. - Сеть Хостелов Old Flat, администратор

2011-2012 гг. - Сеть ресторанов “Евразия”, официант

Образование:

Санкт-Петербургский Институт культуры и искусства

Факультет: Библиотечно-информационный

Кафедра: Информационного менеджмента

Специальность: Информационный менеджмент

Форма обучения: очная

Дополнительное образование:

  • Художественная школа искусств им. Воробья, 2005 г.
  • Курс по удаленной работе по специальности: личный помощник, 2016 г.
Навыки:

  • Видеомонтаж на Sony Vegas Pro (средний уровень знаний)
  • Цветокоррекция фотографий в Adobe Photoshop
  • Грамотный поиск достоверной и актуальной информации в Интернете
  • Работа с клиентами (налаживание контакта, выявление потребностей, предложение товара)
  • Работа с персоналом: мотивирование, постановка целей, контроль достижения результата.
  • Планирование, организация и контроль проведения мероприятий
  • Работа с 1С в лице пользователя
  • Опытный пользователь ПК (MC Office)
  • Начальные навыки копирайтинга, рерайтинга, работа с ключевыми словами
  • Начальные навыки написания продающих текстов
  • Начальные навыки работы с YouTube, оптимизация видео, подбор ключевых слов
Работаю профессионально со следующими программами:

  • Google Docs
  • Яндекс. Диск
  • Adobe Photoshop
  • Sony Vegas Pro
  • FastStone Capture
  • Gyazo
  • Dropbox
  • Wordstat Yandex
Хобби:

  • Фотография
  • Путешествия
  • Рисование
Личные качества:

  • Быстро и с интересом обучаюсь
  • Инициативна и коммуникабельна
  • Позитивна, умею работать самостоятельно и в команде
  • Умею быстро находить решение различных задач
  • Стрессоустойчива, надежна и ответственна
  • Всегда в работе ориентируюсь на качество и результат