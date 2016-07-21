ValeriaAverina

Контактные данные:
Город: Санкт-Петербург
Возраст: 23 года
почта: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/valeria_averina22
Skype: lerslers11
Опыт работы:
2014-2016 гг. - Сеть галерей чая, кофе и сладостей “Кантата”, заместитель администратора.
2013-2014 гг. - Сеть галерей чая, кофе и сладостей “Кантата”, продавец-консультант.
2012 г. - Сеть Хостелов Old Flat, администратор
2011-2012 гг. - Сеть ресторанов “Евразия”, официант
Образование:
Санкт-Петербургский Институт культуры и искусства
Факультет: Библиотечно-информационный
Кафедра: Информационного менеджмента
Специальность: Информационный менеджмент
Форма обучения: очная
Дополнительное образование:
- Художественная школа искусств им. Воробья, 2005 г.
- Курс по удаленной работе по специальности: личный помощник, 2016 г.
- Видеомонтаж на Sony Vegas Pro (средний уровень знаний)
- Цветокоррекция фотографий в Adobe Photoshop
- Грамотный поиск достоверной и актуальной информации в Интернете
- Работа с клиентами (налаживание контакта, выявление потребностей, предложение товара)
- Работа с персоналом: мотивирование, постановка целей, контроль достижения результата.
- Планирование, организация и контроль проведения мероприятий
- Работа с 1С в лице пользователя
- Опытный пользователь ПК (MC Office)
- Начальные навыки копирайтинга, рерайтинга, работа с ключевыми словами
- Начальные навыки написания продающих текстов
- Начальные навыки работы с YouTube, оптимизация видео, подбор ключевых слов
- Google Docs
- Яндекс. Диск
- Adobe Photoshop
- Sony Vegas Pro
- FastStone Capture
- Gyazo
- Dropbox
- Wordstat Yandex
- Фотография
- Путешествия
- Рисование
- Быстро и с интересом обучаюсь
- Инициативна и коммуникабельна
- Позитивна, умею работать самостоятельно и в команде
- Умею быстро находить решение различных задач
- Стрессоустойчива, надежна и ответственна
- Всегда в работе ориентируюсь на качество и результат
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