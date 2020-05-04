Веб-дизайн, графический дизайн, обработка фото

Здравствуйте!

Меня зовут Валерия, мне 20 лет.

Занимаюсь фото более 5 лет, работаю в программах Photoshop, Lightroom, Illustrator, XD, Figma.

С недавнего времени занимаюсь также веб-дизайном, с адаптацией для мобильных версий.

Могу разработать логотип для визиток, аккаунтов и сайта.

Также работаю на СММ агенство, и могу быть контент-менеджером для вашего проекта.