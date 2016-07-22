ValeriaPakhomova

Ищу заказчиков. Интересен копирайтинг, рерайтинг. Гарантирую соблюдение сроков сдачи и добросовестное выполнение заказа.

Образование высшее, закончила Московский Авиационный Институт в 2015 году по специальности Производственный менеджмент и маркетинг в высокотехнологических отраслях. На данный момент работаю в крупной компании менеджером по делопроизводству. Есть опыт написания деловых писем, приказов.

Присущие мне качества: пунктуальность, ответственность, грамотность, стремление расти и развиваться.