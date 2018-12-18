Копирайтинг, переводы с английского и испанского, smm-продвижение

Окончила спортивную пресс-службу РГУФКСМиТ (г. Москва). Опыт написания текстов - более 10 лет.

Работала PR-менеджером в крупных спортивных компаниях - рекламном агентстве "Манускрипт" (менеджмент пилота Формулы Один Виталия Петрова) и компании Life Fitness ( г. Москва), спортивном комплексе

NOVA ARENA и Alex Fitness Group (г. Санкт-Петербург). Занималась как продвижением первых лиц компаний, спортсменов, так и брендов, компаний.

В моем портфолио не только написание текстов в разных жанрах и сотрудничество со СМИ, но и множество

реализованных проектов - от создания рекламных кампаний, маркетинговых акций, специальных мероприятий до ведения и продвижения аккаунтов в социальных сетях и реклама в Интернет.