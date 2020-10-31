ValeriaYakush

Беседа о здоровом образе жизни
Здоровый образ жизни.С недавнего времени тему:" Здоровый образ жизни" начали поднимать с самого детства. Понятие несет в себе определение, как образ жизни, объединяющий все, что способствует выполнению человеком биологических, общественных, профессиональных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях. Важными аспектами являются
- Отказ от курения
- Отказ от алкоголя и прочих наркотиков
- Здоровое питание
- Физическая активность
- материально-технической базы школы.
- личность учителя физической культуры (педагогическое мастерство)
- условия проведения урока (место проведения)
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