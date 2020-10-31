ValeriaYakush

Беседа о здоровом образе жизни

﻿Здоровый образ жизни.

Отказ от курения

Отказ от алкоголя и прочих наркотиков

Здоровое питание

Физическая активность

С недавнего времени тему:" Здоровый образ жизни" начали поднимать с самого детства. Понятие несет в себе определение, как образ жизни, объединяющий все, что способствует выполнению человеком биологических, общественных, профессиональных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях. Важными аспектами являютсяРассмотрим более подробно физическую активность и занятие спортом. Формирование здорового образа жизни начинает в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. В детском саду - это утренняя зарядка, спортивные состязания, спортивные праздники - все это прививает ребенка к спорту с самого детства. В школе же физической активности отделяется целый урок- физическая культура. Не многие школьники посещают занятия физкультуры по личным проблемам или даже нежеланию. Для повышения интереса к этому уроку нужно: