ValeriaYakush

Валерия ValeriaYakush

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Беседа о здоровом образе жизни

﻿Здоровый образ жизни.

 С недавнего времени тему:" Здоровый образ жизни" начали поднимать с самого детства. Понятие несет в себе определение, как образ жизни, объединяющий все, что способствует выполнению человеком биологических, общественных, профессиональных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях. Важными аспектами являются
  • Отказ от курения
  • Отказ от алкоголя и прочих наркотиков
  • Здоровое питание
  • Физическая активность
Рассмотрим более подробно физическую активность и занятие спортом.  Формирование здорового образа жизни начинает в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. В детском саду - это утренняя зарядка, спортивные состязания, спортивные праздники - все это прививает ребенка к спорту с самого детства. В школе же физической активности отделяется целый урок- физическая культура.  Не многие школьники посещают занятия физкультуры по личным проблемам или даже нежеланию.  Для повышения интереса к этому уроку нужно:

  • материально-технической базы школы.
  • личность учителя физической культуры (педагогическое мастерство)
  • условия проведения урока (место проведения)