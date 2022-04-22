Привет! Я иллюстратор из Сибири с высшим художественным образованием. Имею опыт работы в создании маскотов, артов, иллюстраций и продуктов в графическом дизайне.
Что я могу?
- Иллюстрация, графика, персонажи - моё главное направление. Могу адаптировать стиль детский/подростковый/серьёзный, взрослый/на ваш вкус.
- Полиграфия. Знаю все условия подготовки к печати.
- Вёрстка презентаций. Полностью отрисовываю элементы и создаю уникальный стиль. Определяю важность информации для каждого слайда и редактирую текст.
- Соц.сети. Разработаю макет для facebook, instagram и VK.
- Вёрстка рекламных макетов.
- Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и реже в Corel Drаw.
Качество - в моих же интересах.
Я искренне люблю свою работу и сделаю всё, чтобы она соответствовала качеству и Вашим требованиям. Для меня качество = профессионализм, а быть не профессионалом в своём деле - не моя цель. Моя цель - расти и развиваться.
Доверие и только доверие!
Я даю гарантию, что будут соблюдены все дедлайны и требования к работе. Я всегда стараюсь максимально понять заказчика и не боюсь задавать вопросы. Вы можете быть уверены в том, что я доведу работу до конца, отредактирую, поправлю. В моих интересах иметь постоянных заказчиков.
Всегда на связи!
Всегда отвечаю быстро и никогда не теряюсь
Образование
Имею диплом бакалавра по специальности художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Получила образование в Институте Искусств г. Новосибирска (филиал НГПУ).
Опыт работы.
Работаю около трёх лет. За это время я успела поработать с:
Домовёнок (клининговая компания) - рекламные макеты для печати и соц сетей, гиф, презентации.
GoodWill (рекламное агентство) - разрабатывала для одного из клиентов компании (Infotecs) маскота с последующей его реализацией для различной продукции и соц.сетей.
Hellow Pizza! (общепит) - рекламные макеты для печати и соц.сетей. Разработка дизайна интерьера (только печатная часть).
Помимо этого имелось много единичных заказов от разных компаний, частных лиц и ИП.
Больше работ (презентации и гиф) можно увидеть по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1dZu6UcMlBR3ljTO3PgOxWEEHzuupckw9?usp=sharing
Как со мной связаться?
Телефон: 8-952-929-99-75. WhatsApp и Telegram - предпочтительный вид связи.
E-mail: [email protected]
Instagram: @lera_kuznec
Портфолио
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