Иллюстратор. Графический дизайнер. Работаю в векторе (Adobe Illustrator).

Привет! Я иллюстратор из Сибири с высшим художественным образованием. Имею опыт работы в создании маскотов, артов, иллюстраций и продуктов в графическом дизайне.

Что я могу?

Иллюстрация, графика, персонажи - моё главное направление. Могу адаптировать стиль детский/подростковый/серьёзный, взрослый/на ваш вкус.

Полиграфия. Знаю все условия подготовки к печати.

Вёрстка презентаций. Полностью отрисовываю элементы и создаю уникальный стиль. Определяю важность информации для каждого слайда и редактирую текст.

Соц.сети. Разработаю макет для facebook, instagram и VK.

Вёрстка рекламных макетов.

Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и реже в Corel Drаw.

Качество - в моих же интересах.

Я искренне люблю свою работу и сделаю всё, чтобы она соответствовала качеству и Вашим требованиям. Для меня качество = профессионализм, а быть не профессионалом в своём деле - не моя цель. Моя цель - расти и развиваться.

Доверие и только доверие!

Я даю гарантию, что будут соблюдены все дедлайны и требования к работе. Я всегда стараюсь максимально понять заказчика и не боюсь задавать вопросы. Вы можете быть уверены в том, что я доведу работу до конца, отредактирую, поправлю. В моих интересах иметь постоянных заказчиков.

Всегда на связи!

Всегда отвечаю быстро и никогда не теряюсь

Образование

Имею диплом бакалавра по специальности художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Получила образование в Институте Искусств г. Новосибирска (филиал НГПУ).

Опыт работы.

Работаю около трёх лет. За это время я успела поработать с:

Домовёнок (клининговая компания) - рекламные макеты для печати и соц сетей, гиф, презентации.

GoodWill (рекламное агентство) - разрабатывала для одного из клиентов компании (Infotecs) маскота с последующей его реализацией для различной продукции и соц.сетей.

Hellow Pizza! (общепит) - рекламные макеты для печати и соц.сетей. Разработка дизайна интерьера (только печатная часть).

Помимо этого имелось много единичных заказов от разных компаний, частных лиц и ИП.

Больше работ (презентации и гиф) можно увидеть по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1dZu6UcMlBR3ljTO3PgOxWEEHzuupckw9?usp=sharing

Как со мной связаться?

Телефон: 8-952-929-99-75. WhatsApp и Telegram - предпочтительный вид связи.

E-mail: [email protected]

Instagram: @lera_kuznec

VK: https://vk.com/lera_hlep