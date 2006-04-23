Valeria_Kyslenko

В совершенстве владею русским и украинским языками. Хорошо знаю английский.

Занимаюсь редактированием, форматированием и переводом текстов. Владею программами Word, Exel, Power Point.

Есть хороший опыт в озвучке видео. А также в нарезке, обработке и монтаже звука. Имею музыкальное образование. Занимаюсь транскрибацией аудио и видео.

Работу выполню качественно и быстро, с учётом всех Ваших пожеланий. Результатом Вы останетесь довольны!