Valeria_Kyslenko

Валерия Valeria_KyslenkoValeria_Kyslenko
17 летУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
В совершенстве владею русским и украинским языками. Хорошо знаю английский.
Занимаюсь редактированием, форматированием и переводом текстов. Владею программами Word, Exel, Power Point.
Есть хороший опыт в озвучке видео. А также в нарезке, обработке и монтаже звука. Имею музыкальное образование. Занимаюсь транскрибацией аудио и видео.
Работу выполню качественно и быстро, с учётом всех Ваших пожеланий. Результатом Вы останетесь довольны!