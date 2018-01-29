Валерия Логинова Valeria_ZzzzzValeria_Zzzzz
23 годаРоссия/Петропавловск-Камчатский
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ITшник, фотограф , ретушор и просто приятный человек :)
- Имею большой навык работы на компьютерах (программы пакета Microsoft, Photoshop, Bryce и т.д.), занимаюсь фотографией (провожу фотосессии), профессионально ретуширую фотографии.
- Коммуникабельная , быстро учусь, пунктуальная, грамотная.
- Делаю ретушь портретов, могу сделать коррекцию и омоложение лица на фото, коррекцию фигуры.
- Также делаю свето/цветокоррекцию фото, художественную обработку фото.
- Выполняю обтравку фото (удаление фона), замену фона.
- Делаю коллажи из фото.
- Также занимаюсь обработкой и предметных фотографий.
- Перечень предоставляемых услуг:
- - украшение Ваших фото, с помощью ретуши;
- - обтравка всех видов сложности;
- - разработка баннеров, листовок, визиток, бланков…
- Принимаю заказы любой сложности.
- Могу работать дистанционно.
- Гарантирую упорство в достижении поставленной задачи!
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Портфолио
- Обработка фото222 просмотра
- Обработка фото156 просмотров
- Создание фотографий в стиле "сюрреализм"170 просмотров
- Обработка фотографий в стиле сюрреализм255 просмотров
Обработка фотографий
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$1/час
от $1от 1 дня
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$13/час
от $25от 1 дня
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