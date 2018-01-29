Valeria_Zzzzz

Валерия Логинова Valeria_Zzzzz

 
23 годаРоссия/Петропавловск-Камчатский
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ITшник, фотограф , ретушор и просто приятный человек :)
  • Имею большой навык работы на компьютерах (программы пакета Microsoft, Photoshop, Bryce и т.д.), занимаюсь фотографией (провожу фотосессии), профессионально ретуширую фотографии.
  • Коммуникабельная , быстро учусь, пунктуальная, грамотная.
  • Делаю ретушь портретов, могу сделать коррекцию и омоложение лица на фото, коррекцию фигуры.
  • Также делаю свето/цветокоррекцию фото, художественную обработку фото.
  • Выполняю обтравку фото (удаление фона), замену фона.
  • Делаю коллажи из фото.
  • Также занимаюсь обработкой и предметных фотографий.
  • Перечень предоставляемых услуг:
  • - украшение Ваших фото, с помощью ретуши;
  • - обтравка всех видов сложности;
  • - разработка баннеров, листовок, визиток, бланков…
  • Принимаю заказы любой сложности. 
  • Могу работать дистанционно. 
  • Гарантирую упорство в достижении поставленной задачи!

Photoshop
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$13/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга