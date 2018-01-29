ITшник, фотограф , ретушор и просто приятный человек :)

Имею большой навык работы на компьютерах (программы пакета Microsoft, Photoshop, Bryce и т.д.), занимаюсь фотографией (провожу фотосессии), профессионально ретуширую фотографии.

работы на компьютерах (программы пакета Microsoft, Photoshop, Bryce и т.д.), занимаюсь фотографией (провожу фотосессии), профессионально ретуширую фотографии. Коммуникабельная , быстро учусь, пунктуальная, грамотная.

Делаю ретушь портретов, могу сделать коррекцию и омоложение лица на фото, коррекцию фигуры.

портретов, могу сделать коррекцию и омоложение лица на фото, коррекцию фигуры. Также делаю свето/цветокоррекцию фото, художественную обработку фото.

фото, художественную обработку фото. Выполняю обтравку фото (удаление фона), замену фона.

фото (удаление фона), замену фона. Делаю коллажи из фото.

из фото. Также занимаюсь обработкой и предметных фотографий.

и фотографий. Перечень предоставляемых услуг:

- украшение Ваших фото, с помощью ретуши;

- обтравка всех видов сложности;

- разработка баннеров, листовок, визиток, бланков…

Принимаю заказы любой сложности.

Могу работать дистанционно.

Гарантирую упорство в достижении поставленной задачи!