Веб дизайн и маркетинг

Здравствуйте! Я заинтересована в выполнении вашего заказа. Есть опыт, навык, желание и время. Примеры работ:https://drive.google.com/drive/folders/1ugEYLqn8pB53wKZdFQ__COcUOqLEiguE?usp=sharingЭтапы работы: 1. ТЗ 2. Анализ 3. Прототипирование и дизайн 4. Ваши правки 5. УтверждениеПреимущества работы со мной: • Пунктуальность и ответственное отношение • Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне • Современный и свежий взгляд • Всегда на связи • Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ Буду рад обсудить более подробно детали,Мои контакты +79166617777Заранее благодарю за ответ. Хорошего дня!

Здравствуйте! Я заинтересована в выполнении вашего заказа. Есть опыт, навык, желание и время. Примеры работ:https://drive.google.com/drive/folders/1ugEYLqn8pB53wKZdFQ__COcUOqLEiguE?usp=sharingЭтапы работы: 1. ТЗ 2. Анализ 3. Прототипирование и дизайн 4. Ваши правки 5. УтверждениеПреимущества работы со мной: • Пунктуальность и ответственное отношение • Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне • Современный и свежий взгляд • Всегда на связи • Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ Буду рад обсудить более подробно детали,Мои контакты +79166617777Заранее благодарю за ответ. Хорошего дня!