Valeriabarnaul

Валерия Шарко ValeriabarnaulValeriabarnaul
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: ___29.01.1990___________________
Возраст: ____22 года___________________________
Семейное положение: ___не замужем, детей нет___
Адрес: __г.Барнаул ул.Партизанская 44, 55
Телефон: ___8905-985-3555________________________
E-mail: [email protected] _______________
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
Период
обучения Название
учебного
учреждения Факультет Специализация Квалификация
2007-2012 АлтГУ Журналистики Печать
Дополнительное образование – курсы английского языка
ОПЫТ РАБОТЫ:
1) ИД «Алтапресс» с 2011 года (внештатный корреспондент)
Основные обязанности: сбор, анализ и обработка информации, написание информационных материалов, работа с пресс-релизами, рерайт. Фотосъемка.
2) ВГТРК Алтай с 2009 по 2011(внештатный корреспондент)
Основные обязанности: написание новостных сюжетов, обработка пресс-релизов, интервьюирование.
3) Благовещенский районный информационный центр с 2008 по 2009 (внештатный корреспондент)
Основные обязанности: написание новостных сюжетов, написание статей, фотосъемка.
4) Компания «Biglion» с апреля 2011 по июль 2011 (менеджер по работе с
партнерами)
Умения и навыки:
- Разговорный уровень владения английским языком
- Опытный пользователь ПК, интернета
- Владение программами Microsoft Office, skype
- Знание профессиональных программ Adobe indesign, Pinnacle, Paint.net
- Владение техническими навыками фотографии
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: обладаю высоким уровнем грамотности (как устной, так и письменной), оперативная, инициативная, общительная. Работу выполняю в положенный срок. Легко знакомлюсь и общаюсь с людьми.
Имеется портфолио журналиста