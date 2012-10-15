Valeriabarnaul

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: ___29.01.1990___________________

Возраст: ____22 года___________________________

Семейное положение: ___не замужем, детей нет___

Адрес: __г.Барнаул ул.Партизанская 44, 55

Телефон: ___8905-985-3555________________________

E-mail: [email protected] _______________

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее

Период

обучения Название

учебного

учреждения Факультет Специализация Квалификация

2007-2012 АлтГУ Журналистики Печать

Дополнительное образование – курсы английского языка

ОПЫТ РАБОТЫ:

1) ИД «Алтапресс» с 2011 года (внештатный корреспондент)

Основные обязанности: сбор, анализ и обработка информации, написание информационных материалов, работа с пресс-релизами, рерайт. Фотосъемка.

2) ВГТРК Алтай с 2009 по 2011(внештатный корреспондент)

Основные обязанности: написание новостных сюжетов, обработка пресс-релизов, интервьюирование.

3) Благовещенский районный информационный центр с 2008 по 2009 (внештатный корреспондент)

Основные обязанности: написание новостных сюжетов, написание статей, фотосъемка.

4) Компания «Biglion» с апреля 2011 по июль 2011 (менеджер по работе с

партнерами)

Умения и навыки:

- Разговорный уровень владения английским языком

- Опытный пользователь ПК, интернета

- Владение программами Microsoft Office, skype

- Знание профессиональных программ Adobe indesign, Pinnacle, Paint.net

- Владение техническими навыками фотографии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: обладаю высоким уровнем грамотности (как устной, так и письменной), оперативная, инициативная, общительная. Работу выполняю в положенный срок. Легко знакомлюсь и общаюсь с людьми.

Имеется портфолио журналиста