Доброго времени суток!

Помогу качественно перевести статьи, обзоры, аннотации. Преимущественно работаю с политической, экономической тематикой, а также занимаюсь переводами статей на тему искусства (живопись).

Возьмусь как за большой объем так и за коротенькие заметки.

Имею высшее лингвистическое образование. Специальность: Лингвист переводчик двух иностранных языков (английский, немецкий).

Работаю с парой английский - русский;

русский - английский

Стоимость работы зависит от сложности и объема текстов. Приблизительная расценка: 150 - 300 р. за 1800 знаков с пробелами