Валерия Арцыбашева ValerialetoValerialeto
31 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Доброго времени суток!
Помогу качественно перевести статьи, обзоры, аннотации. Преимущественно работаю с политической, экономической тематикой, а также занимаюсь переводами статей на тему искусства (живопись).
Возьмусь как за большой объем так и за коротенькие заметки.
Имею высшее лингвистическое образование. Специальность: Лингвист переводчик двух иностранных языков (английский, немецкий).
Работаю с парой английский - русский;
русский - английский
Стоимость работы зависит от сложности и объема текстов. Приблизительная расценка: 150 - 300 р. за 1800 знаков с пробелами
Действие аккаунта приостановлено!
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