ValerieYoung98

Ретушер и редактор фотографий

Отретуширую и отредактирую фотографии, неважно по количеству сколько надо, мне важно сделать вам качественно. Примерно занимаюсь фотографией 9-10 лет. Выслушаю все ваши требования и сделаю работу на 101%. Так же скину примеры своих работ , чтобы вы убедились в качестве. Я легка в общении поэтому вам со мной будет не тяжело в сотрудничестве. Буду ждать ваши предложения.