ValerieYoung98

Валерия Моложавая ValerieYoung98ValerieYoung98
25 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ретушер и редактор фотографий
Отретуширую и отредактирую фотографии, неважно по количеству сколько надо, мне важно сделать вам качественно. Примерно занимаюсь фотографией 9-10 лет. Выслушаю все ваши требования и сделаю работу на 101%. Так же скину примеры своих работ , чтобы вы убедились в качестве. Я легка в общении поэтому вам со мной будет не тяжело в сотрудничестве. Буду ждать ваши предложения.
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