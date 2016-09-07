ValerieZavidova

Художник иллюстратор
Навыки и умения:
Photoshop (уверенный пользователь), знание 2d графики
Office Word (уверенный пользователь)
Illustrator (уверенный пользователь)
InDesign (базовое знание)
Умение рисовать от руки (графика, dotwork)
Уверенный пользователь ПК.
разработка фирменного стиля, рекламной, корпоративной, подарочной продукции. Банеры, буклеты, плакаты, флаеры, визитки и прочее.
Создание иллюстраций
Личностные качества:
Творческая личность с развитой фантазией, активная, ответственная, добросовестно отношусь к поставленным задачам. Легко обучаюсь, обладаю высокой трудоспособностью.
Портфолио:
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