Valeriefreelance

Привет! Меня зовут Лера и я готова стать твоим незаменимым помощником в сфере онлайн-бизнеса.
Что я умею?
Создавать лендинги и многостраничные сайты на платформе Tilda (работаю в Tilda, потому что данная платформа создана дизайнерами и все элементы выполнены в едином стиле. Вам можно не волноваться, сайт на 100% будет красивым и лаконичным).
Регистрировать и привязывать к сайту домен c вашим названием. Создавать и привязывать к вашему сайту доменную почту.
Работа в платформе GetCourse:
Выполнять базовые настройки GetCourse;
Создавать и интегрировать с сайтом виджет для регистрации и покупки;
Создавать продукт и предложение;
Создавать тренинг и загружать уроки;
Создавать рассылки в GetCourse.
Организация вебинаров:
Организовывать вебинар в Бизон 365 (создавать вебинарную комнату, создавать серию писем);
Организовывать вебинар в GetCourse (создавать вебинарную комнату, создавать вебинарную воронку).
Создавать рассылки через мессенджеры (рассылка через WhatsHelp или Senler).
А также, могу помочь с созданием визуального контента.
Я окончила курс Эли Ходус "Администратор онлайн-школы" и являюсь сертифицированным специалистом.
Ответственно подойду к выполнению задач и решению твоих проблем;
Выполню все задания вовремя, потому что понимаю, как это важно;
Готова как к постоянной работе, так и к разовым заказам;
Не обижаюсь на критику :)
На данный момент, у меня не так много опыта, поэтому сделаю все работы за невысокую оплату.
Поможем друг другу? :)