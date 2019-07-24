Valeriefreelance

Твой незаменимый помощник

Привет! Меня зовут Лера и я готова стать твоим незаменимым помощником в сфере онлайн-бизнеса.

Что я умею?

Создавать лендинги и многостраничные сайты на платформе Tilda (работаю в Tilda, потому что данная платформа создана дизайнерами и все элементы выполнены в едином стиле. Вам можно не волноваться, сайт на 100% будет красивым и лаконичным).

Регистрировать и привязывать к сайту домен c вашим названием. Создавать и привязывать к вашему сайту доменную почту.

Работа в платформе GetCourse:

Выполнять базовые настройки GetCourse;

Создавать и интегрировать с сайтом виджет для регистрации и покупки;

Создавать продукт и предложение;

Создавать тренинг и загружать уроки;

Создавать рассылки в GetCourse.

Организация вебинаров:

Организовывать вебинар в Бизон 365 (создавать вебинарную комнату, создавать серию писем);

Организовывать вебинар в GetCourse (создавать вебинарную комнату, создавать вебинарную воронку).

Создавать рассылки через мессенджеры (рассылка через WhatsHelp или Senler).

А также, могу помочь с созданием визуального контента.

Я окончила курс Эли Ходус "Администратор онлайн-школы" и являюсь сертифицированным специалистом.

Ответственно подойду к выполнению задач и решению твоих проблем;

Выполню все задания вовремя, потому что понимаю, как это важно;

Готова как к постоянной работе, так и к разовым заказам;

Не обижаюсь на критику :)

На данный момент, у меня не так много опыта, поэтому сделаю все работы за невысокую оплату.

Поможем друг другу? :)