Valerii1949

Владеете истинным словом — владеете жизнью.

Мне 72 года, Окончил в 1970 году Кировоградский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Сейчас проживаю в Киеве. Объездил всю

Украину и значительную часть России, освоил множество профессий. Десятилетиями

консультирую людей, попавших в тяжелейшие ситуации. Написал книги "Как

быть семейным человеком" и "Что делать, если..?" Знаю силу слова. Люблю обучать людей любви к чистому, точному, сильному слову и умению владеть им. Люблю писать тексты,

переводить выступления в текст и редактировать тексты для достижения праведных

целей.