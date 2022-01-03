Valerii1949

Владеете истинным словом — владеете жизнью.
Мне 72 года, Окончил в 1970 году Кировоградский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Сейчас проживаю в Киеве. Объездил всю
Украину и значительную часть России, освоил множество профессий. Десятилетиями
консультирую людей, попавших в тяжелейшие ситуации. Написал книги "Как
быть семейным человеком" и "Что делать, если..?" Знаю силу слова. Люблю обучать людей любви к чистому, точному, сильному слову и умению владеть им. Люблю писать тексты,
переводить выступления в текст и редактировать тексты для достижения праведных
целей.