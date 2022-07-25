Дизайнер графики и айдентики.

Привет!

Меня зовут Валерий, я дизайнер графики.

С удовольствием готов помочь вам в разработке:

-Банеров

-Векторной графики

-Дизайна Визиток

-Логотипов

-Фирменного стиля

-Иконок

-Пиксельной графики

Ниже вы сможете ознакомиться с примерами моихработ

Работаю с такими программами как :

-Illustrator/ Corel Draw/Photoshop/Archicad/Sketchup

Моя цель – принести пользу и выгоду вашему делу. Япомогаю своим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество перед

конкурентами. Современный и понятный дизайн, разработка фирменного стиля,

айдентики и логотипов.

Все, что касается вопросов цены, сроков и томуподобных вопросов обсуждается после предоставления ТЗ.

Схема работы:

1. Обсуждение деталей, формированиеТЗ

2. Формирование беджета и сроков

3. Работаем через Сейф либо предоплата50%

4. Работа над проектом до последнихправок

5. Оплата через Сейф либо оплатаоставшихся 50%

6. Высылаю вам исходные файлы

Не стесняйтесь,пишите, звоните, мы обязательно обо всем договоримся!

Давайте сделаем класный дизайн !