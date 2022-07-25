Привет!
Меня зовут Валерий, я дизайнер графики.
С удовольствием готов помочь вам в разработке:
-Банеров
-Векторной графики
-Дизайна Визиток
-Логотипов
-Фирменного стиля
-Иконок
-Пиксельной графики
Ниже вы сможете ознакомиться с примерами моихработ
Работаю с такими программами как :
-Illustrator/ Corel Draw/Photoshop/Archicad/Sketchup
Моя цель – принести пользу и выгоду вашему делу. Япомогаю своим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество перед
конкурентами. Современный и понятный дизайн, разработка фирменного стиля,
айдентики и логотипов.
Все, что касается вопросов цены, сроков и томуподобных вопросов обсуждается после предоставления ТЗ.
Схема работы:
1. Обсуждение деталей, формированиеТЗ
2. Формирование беджета и сроков
3. Работаем через Сейф либо предоплата50%
4. Работа над проектом до последнихправок
5. Оплата через Сейф либо оплатаоставшихся 50%
6. Высылаю вам исходные файлы
Не стесняйтесь,пишите, звоните, мы обязательно обо всем договоримся!
Давайте сделаем класный дизайн !
Портфолио
- Визитные карточки для мастера-бровиста53 просмотра
- Иллюстрация отображающая обмен информацией в сети.45 просмотров
- Логотип для психолога-терапевта49 просмотров