Valeriia97

Перекладач з англійської на рус/укр; з укр/рос на англійську мову

Перекладач з англійської мові на укр/рос чі навпаки. Досвід роботі вчителем та передавання знань англійською 7 років

Освiта:

Вищий ступiнь(магiстр)

2018-2019

Нацiональний унiверситет «Чернiгiвський Колегiум» iменi Т. Г. Шевченка

Спецiальнiсть: вчитель англiйської мови та лiтератури

Навички:

Навички:

- володiння англiйською мовою Upper-Intermediate

- Вiльний користувач ПК

- Використання вербальних та невербальних засобiв спiлкyвання(картинки, аудiо/вiдео записи, схеми, таблицi, книги)

Мови( англійська B2-C1, українська/російська вільна, німецька A1-A2)