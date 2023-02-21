Valeriia97

Перекладач з англійської на рус/укр; з укр/рос на англійську мову
Перекладач з англійської мові на укр/рос чі навпаки. Досвід роботі вчителем та передавання знань англійською 7 років
Освiта:
Вищий ступiнь(магiстр)
2018-2019
Нацiональний унiверситет «Чернiгiвський Колегiум» iменi Т. Г. Шевченка
Спецiальнiсть: вчитель англiйської мови та лiтератури
Навички:
Навички:
- володiння англiйською мовою Upper-Intermediate
- Вiльний користувач ПК
- Використання вербальних та невербальних засобiв спiлкyвання(картинки, аудiо/вiдео записи, схеми, таблицi, книги)
Мови( англійська B2-C1, українська/російська вільна, німецька A1-A2)