Design and Art

Добрый день/утро или вечер, меня зовут Валерия. Окончила академию имени Строганова. Работаю иллюстратором/дизайнером европейского монетного двора.Работаю со всеми художественными материалами, такие как акварель, масло, акрил, мягкий материал, тушь, лайнеры и тд.Также работала преподавателем английского в компании Helen Doron, вела мероприятия в роли художника в компании EventyOn. (Вела как обычные мастер классы, так и флюид арт)Прилагаю ссылки на мое портфолио с некоторыми работами.https://www.behance.net/gallery/136767345/portfolio-illjustracii-gerby-eskizy-k-medaljamhttps://www.behance.net/gallery/121426651/portfolio-tvorcheskoehttps://www.behance.net/gallery/123109059/risunok-portfolioБуду крайне рада сотрудничеству!Пишите или звоните на what’s app +79653813357Или по Европе номер +30 694 5063092Также пишите на почту [email protected]