ValeriiaNa

3D визуализатор

мое портфолио можете посмотреть на этом сайте http://project4924202.tilda.ws/

С радостью выполню любое техническое задание визуализации. Владею таким софтом : 3DsMax Corona/V-Rey rendering, Adobe Photoshop, DIALux evo. Имею официальный сертификат Autodesk architectural visualization. Умею читать чертежи и импортировать их, сделаю любой ракурс рендера ( так же фокус с размытием ). Грамотную расстановку освещения, поскольку обучаюсь на дизайнера освещения. Реализовала три проекта освещения архитектурных зданий.