Wed-designer, UX/UI designer

Вітаю! Мене звати Валерія, я займаюсь UX/UI та веб дизайном, мій досвід роботи понад півроку. Працюю у програмі Figma.

Я розробляю дизайн сайтів, інтернет магазинів та застосунків. Я створюю якісний продукт для бізнесу та особистих потреб кожного клієнта. Гарантую якість і відмінну реалізацію. Чекаю на можливість співпраці та втілення ваших ідей у життя.

Моє портфоліо: https://www.behance.net/c2cf6b84

Hello! My name is Valeria, I'm a UX/UI and web designer with over six months of experience. I work in the Figma program.

I design websites, online stores, and applications. I create a quality product for the business and personal needs of each client. I guarantee quality and excellent implementation. I look forward to the opportunity to cooperate and bring your ideas to life.

My portfolio: https://www.behance.net/c2cf6b84