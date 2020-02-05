- большой аналитический мозг с развитым чувством прекрасного

- не создаю проблем, предлагаю решения

Навыки:

- создание адаптивных, логичных, красивых сайтов под запрос+ регистрация и привязка домена

- настройка онлайн-школы в GetCourse с нуля,техническое сопровождение проектов

- организация вебинаров в youtube/bizon

- настройка рассылок в соц.сетях (ВК, FB) и Telegram

- создание визуального контента (презентации/визуал для любыхсоцсетей)

Личные качества:

- развитые навыки эффективной коммуникации

- ответственность за свою работу и результат

- креативность

- грамотность