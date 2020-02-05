- большой аналитический мозг с развитым чувством прекрасного
- не создаю проблем, предлагаю решения
Навыки:
- создание адаптивных, логичных, красивых сайтов под запрос+ регистрация и привязка домена
- настройка онлайн-школы в GetCourse с нуля,техническое сопровождение проектов
- организация вебинаров в youtube/bizon
- настройка рассылок в соц.сетях (ВК, FB) и Telegram
- создание визуального контента (презентации/визуал для любыхсоцсетей)
Личные качества:
- развитые навыки эффективной коммуникации
- ответственность за свою работу и результат
- креативность
- грамотность
Действие аккаунта приостановлено!