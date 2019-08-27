Valeriu001

Валерий Valeriu001

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Все качественно и быстро!

Я Валерий, работаю в копирайтинге, хочу быть лучшим в этой деятельности!

  • Архитектура приложений предприятия в рамках бизнес-архитектуры

    $8

    Презентация Выбрать конкретное предприятие или корпорацию, описать архитектуру приложений этого предприятия в рамках бизнес-архитектуры. Перечислить все информационные системы, используемые для создания корпоративной информационной системы, основной упор произвести на выбранной конкретной ERP-системе, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реферат

    $5

    Тема: Заменители цельного молока при выращивании телят и поросят, рецептура, эффективность применения.Нужно сделать акцент с точки зрения ветеринарии и с/х Источники: книги, учебники, статьи Ссылки на литературу в тексте делать в квадратных скобках(цифра, соответствующая ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Презентация: Культура умственного труда

    $8

    Презентация Тема: Развитие социального и профессионального и интеллектуального потенциала студента +речь к презентации +логические схемы по теме ( можно найти в интернете)Философия: Обьем работы - 15 страниц ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст к ролику

    $4

    Требуется автор для написания текста к ролику на ютубе, детский контент - лайфхаки и поделки. В качестве исходников даем несмонтитрованное видео, необходимо по картинке описать мастер-класс поэтапно, легко и с юмором. Объем примерно ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад