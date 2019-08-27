Valeriu001

Презентация Выбрать конкретное предприятие или корпорацию, описать архитектуру приложений этого предприятия в рамках бизнес-архитектуры. Перечислить все информационные системы, используемые для создания корпоративной информационной системы, основной упор произвести на выбранной конкретной ERP-системе, ...
- $8Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт5 лет назад
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Тема: Заменители цельного молока при выращивании телят и поросят, рецептура, эффективность применения.Нужно сделать акцент с точки зрения ветеринарии и с/х Источники: книги, учебники, статьи Ссылки на литературу в тексте делать в квадратных скобках(цифра, соответствующая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Презентация Тема: Развитие социального и профессионального и интеллектуального потенциала студента +речь к презентации +логические схемы по теме ( можно найти в интернете)Философия: Обьем работы - 15 страниц ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Требуется автор для написания текста к ролику на ютубе, детский контент - лайфхаки и поделки. В качестве исходников даем несмонтитрованное видео, необходимо по картинке описать мастер-класс поэтапно, легко и с юмором. Объем примерно ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад