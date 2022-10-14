Valerixx22

Сделаю всё на высшем уровне ! Выполняю заказы быстро и качественно !
Помогу вам разобраться во многих проектах и работах !
Свободно владею украинским , английским , русским языком, совершенствую в таких языках как, испанский , французский , немецкий.
Есть опыт в маркетинге также с имею опыт с таргетированной рекламой.
Провожу анализы текста.
Имею опыт в написании статей , рекламных постов.
Занимаюсь переводом текста , редактуре текста , наборе текста.
Также имею опыт в копирайтинге.
Делаю всё на высшем уровне , главное качественно и быстро за приемлемую цену.
Жду с нетерпением ваших заказов, буду рад помочь вам!