Valerixx22

Сделаю всё на высшем уровне ! Выполняю заказы быстро и качественно !

Помогу вам разобраться во многих проектах и работах !

Свободно владею украинским , английским , русским языком, совершенствую в таких языках как, испанский , французский , немецкий.

Есть опыт в маркетинге также с имею опыт с таргетированной рекламой.

Провожу анализы текста.

Имею опыт в написании статей , рекламных постов.

Занимаюсь переводом текста , редактуре текста , наборе текста.

Также имею опыт в копирайтинге.

Делаю всё на высшем уровне , главное качественно и быстро за приемлемую цену.

Жду с нетерпением ваших заказов, буду рад помочь вам!