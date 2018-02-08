ОПЫТ РАБОТЫ
10 лет инженером-проектировщиком
- расчет металлических конструкций зданий и сооружений
- выполнение чертежей КМ зданий и сооружений
- ведение проектов зданий и сооружений
- опыт выполнения студенческих работ (курсовые, контрольные работы)
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1994 – февраль 1998 Винницкий техникум железнодорожного транспорта
- факультет «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- красный диплом
сентябрь 1998 – июнь 2002 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
- факультет «Строительный», специальность «ПГС»
- красный диплом
декабрь 2006 – март 2010
- аспирантура
- диплом кандидата технических наук
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- большой опыт проектирования зданий и сооружений (металлические конструкции)
- знание программ AutoCAD, SCAD, MathCAD, Mathematica
ПУБЛИКАЦИИ
- ряд статей в отечественных и зарубежных изданиях: «Будівництво України», «Промислове будівництво та інженерні споруди», «Прикладная механика», «Journal International Applied Mechanics».
- публикации докладов в сборниках отечественных и зарубежных конференций и коллоквиумов в отрасли науки и строительства
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- русский свободно, украинский свободно, английский - со словарем