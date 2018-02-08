ОПЫТ РАБОТЫ

10 лет инженером-проектировщиком

- расчет металлических конструкций зданий и сооружений

- выполнение чертежей КМ зданий и сооружений

- ведение проектов зданий и сооружений

- опыт выполнения студенческих работ (курсовые, контрольные работы)

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1994 – февраль 1998 Винницкий техникум железнодорожного транспорта

- факультет «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- красный диплом

сентябрь 1998 – июнь 2002 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

- факультет «Строительный», специальность «ПГС»

- красный диплом

декабрь 2006 – март 2010

- аспирантура

- диплом кандидата технических наук

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- большой опыт проектирования зданий и сооружений (металлические конструкции)

- знание программ AutoCAD, SCAD, MathCAD, Mathematica

ПУБЛИКАЦИИ

- ряд статей в отечественных и зарубежных изданиях: «Будівництво України», «Промислове будівництво та інженерні споруди», «Прикладная механика», «Journal International Applied Mechanics».

- публикации докладов в сборниках отечественных и зарубежных конференций и коллоквиумов в отрасли науки и строительства

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- русский свободно, украинский свободно, английский - со словарем