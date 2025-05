Valeriy1991

ASP.NET MVC developer (C# .NET)

Профессиональные навыки: разработка программных продуктов - преимущественно веб-приложений - на языке C# .NET4/4.5 с применением стека технологий: ASP.NET MVC (Razor), WPF (MVVM), Entity Framework (для связки с БД), LINQ, запросы (T-SQL, SQL of Firebird). Применение принципов ООП, TDD, SOLID. СУБД: Microsoft SQL Server, Firebird. Знание HTML, CSS, JavaScript + jQuery. Опыт успешной автоматизации сборок (внедрения системы непрерывной интеграции Jenkins) на 1 из проектов по текущей деятельности. Применяю Git, имеется опыт работы с TFS, SVN. Успешно сдал экзамен Microsoft 70-483 "Programming in C#".

Текущая деятельность: разработчик C# в LifeIT (www.lifeit.ru).

Опыт фриланса: имеется - проект по коммерческой автоматизации процесса управления доставкой строительных материалов в виде веб-приложения (dgkstroyka.ru, ноябрь 2013 - январь 2014). На данный момент сайт не функционирует. Технологии: ASP.NET WebForms, Entity Framework, MS SQL Server.

Собственные проекты: saveupnow.ru - облачный сервис управления личными финансами. Технологии: ASP.NET MVC 5, Entity Framework, MS SQL Server, HTML, CSS, jQuery, SignalR. Логотип, частично backend и частично интерфейс - помощь знакомых. В связи с основной работой проекту уделяю мало внимания (в связи с чем он медленно развивается), но сам пользуюсь активно.

Личные качества: целеустремленность, ответственность, стремление к новым знаниям (особенно в профессиональной сфере).