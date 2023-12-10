Начинающий frontend-разработчик
Приветствую!
Меня зовут Валерия, занимаюсь версткой более двух лет.
Выполняю адаптивную, кроссбраузерную верстку по макетам из Figma и Photoshop.
В работе использую следующие технологии:
- HTML
- CSS (препроцессор SASS)
- basic JS (карусель, простая сортировка, интерактивные попапы, формы)
- БЭМ
- Git, GitHub
Также верстаю на Tilda, WordPress
С удовольствием и большим интересом выполню Ваш заказ в оговоренные сроки.
Буда рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
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$70/час
от $50от 1 дня
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