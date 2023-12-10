Начинающий frontend-разработчик

Приветствую!

Меня зовут Валерия, занимаюсь версткой более двух лет.

Выполняю адаптивную, кроссбраузерную верстку по макетам из Figma и Photoshop.

В работе использую следующие технологии:

- HTML

- CSS (препроцессор SASS)

- basic JS (карусель, простая сортировка, интерактивные попапы, формы)

- БЭМ

- Git, GitHub

Также верстаю на Tilda, WordPress



С удовольствием и большим интересом выполню Ваш заказ в оговоренные сроки.

Буда рада сотрудничеству!