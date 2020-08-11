Сделаю презентацию для вебинаров и выступлений, лид-магниты, чек-листы и т.п.
Создам презентацию с нуля или переупакую Вашу - профессионально и красиво, в современном нешаблонном дизайне.
Разработаю стиль или сохраню Ваш.
По желанию - помощь с подбором текста и редакторские правки.
Работаю в PowerPoint, но при необходимости - со всеми графическими программами от Adobe Illustrator до Figma.
Дипломы об образовании - по запросу.
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- Презентации для вебинаров и выступлений31 просмотр