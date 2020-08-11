Сделаю презентацию для вебинаров и выступлений, лид-магниты, чек-листы и т.п.

Создам презентацию с нуля или переупакую Вашу - профессионально и красиво, в современном нешаблонном дизайне.

Разработаю стиль или сохраню Ваш.

По желанию - помощь с подбором текста и редакторские правки.

Работаю в PowerPoint, но при необходимости - со всеми графическими программами от Adobe Illustrator до Figma.

Дипломы об образовании - по запросу.