Valeriya_N

Начинающий фрилансер с огромным желанием работать!!!
ОПЫТ РАБОТЫ:
06.2010 – 09. 2012 ТОО «Westfalia», салон-студия кухонной мебели
Должность:продавец – консультант
01.2010- 03. 2010 (согласно контракту) выставочная компания
ТОО «Eurasia Trade Fairs»
Должность: помощниккоординатора проекта
09.2007 – 11.2009 «KazCraftMachines LTD» производственная мебельная компания
Должность:помощник руководителя
ОБРАЗОВАНИЕ:
2007- 2010 – высшее
Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов
Факультет: культуры
Специальность: социально-культурная деятельность, маркетинговые коммуникации
2004-2007 – средне-специальное
Алматинский казахско- турецкий гуманитарно-технологический колледж
Факультет: иностранных языков
Специальность: переводчик-референт