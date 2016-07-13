Valeriya_N

Валерия Valeriya_N

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Начинающий фрилансер с огромным желанием работать!!!

ОПЫТ  РАБОТЫ:

06.2010 – 09. 2012  ТОО «Westfalia», салон-студия кухонной мебели

Должность:продавец – консультант

01.2010-  03. 2010 (согласно  контракту) выставочная  компания

ТОО  «Eurasia  Trade Fairs» 

Должность: помощниккоординатора проекта

09.2007 – 11.2009 «KazCraftMachines LTD»  производственная  мебельная компания

Должность:помощник руководителя

ОБРАЗОВАНИЕ: 

2007- 2010 –  высшее

Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов

Факультет: культуры

Специальность: социально-культурная деятельность, маркетинговые  коммуникации

2004-2007 – средне-специальное

Алматинский казахско- турецкий гуманитарно-технологический колледж

Факультет: иностранных языков

Специальность: переводчик-референт