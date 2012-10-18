Валерия Танташева Valeriya_SueValeriya_Sue
34 годаУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качественные переводы англ-рус-англ.
Здравствуйте!
Свободно владею русским и английским языками, немецкий - на начальном уровне.
Занимаюсь письменными переводами Рус-Англ и Англ-Рус статей,технических документов, договоров, корреспонденции и различных тестов для сайтов.
Гарантирую заказчику ответственное отношение к работе, хороший результат в быстрые сроки.
Образование:
Узбекский Государственный Университет Мировых Языков (английская филология)
Институт Гёте (немецкая филология)
Опыт работы более двух лет в переводческой деятельности.
Переводы
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