Качественные переводы англ-рус-англ.

Здравствуйте!

Свободно владею русским и английским языками, немецкий - на начальном уровне.

Занимаюсь письменными переводами Рус-Англ и Англ-Рус статей,технических документов, договоров, корреспонденции и различных тестов для сайтов.

Гарантирую заказчику ответственное отношение к работе, хороший результат в быстрые сроки.

Образование:

Узбекский Государственный Университет Мировых Языков (английская филология)

Институт Гёте (немецкая филология)

Опыт работы более двух лет в переводческой деятельности.