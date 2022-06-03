Valeriya_ofeli

Качественная и быстрая транскрибация

Здравствуйте, Уважаемый заказчик!Меня зовут Валерия и я делаю Качественно, Быстро и Недорого транскрибацию, иначе перевод аудио и видео текст.

Моя цель-предоставить наилучший текст, который понравится именно Вам. Сделаю грамотно и точно транскрибацию на русском языке интервью, разговора, курса, подкаста, видеоуроков-любого видео или аудио файла.

По Вашему желанию убираю или заменяю слова-паразиты, повторы, заминки, маты и прочее.Я пунктуальный, отзывчивый и работающий на результат специалист. Всегда на связи, все правки бесплатно!

Сделаю всё в нужном вам формате и Точно в срок. Если вам не понравится результат (что крайне маловероятно) верну деньги.

Мои контакты:Почта[email protected]Ватсап-89150450455(В телеграмм заказы не принимаю, на звонки не отвечаю!)

Для заказа вам нужно лишь прислать ссылку или сам видео или аудио файл, с которым предстоит работа. Настоятельно рекомендую написать точную задачу с вашими пожеланиями в чат До покупки услуги.

Низкая Цена до июля, успейте приобрести первым!!

Благодарю за внимание, буду ждать вас с предложением.