Valeron1975

Монтажёр видео и аудио контента

Меня Зовут Валерий! Я занимаюсь Монтажом Видео-роликов Уже Больше нескольких лет И Получаю от этого Искреннее УДОВОЛЬСТВИЕ! . Большую часть времени я провёл в сьемке своих роликов на ютубе и тик-токе. Поэтому понимаю, как максимально концентрированно, интересно нарезать, и подать информацию из ролика . Даже самые простые видео с линейным монтажом я стараюсь делать максимально насыщенными и вырезаю из них все лишние моменты/

Работал в таких программах, как Vegas Pro, А сейчас и в Da vinci